Centrais sindicais apoiam aliança entre Lula e Alckmin

247 – "Os presidentes das centrais sindicais (Força Sindical, UGT, CTB e Nova Central) se reúnem com Geraldo Alckmin nesta segunda-feira, 29, em São Paulo. A intenção é apoiar a criação da chapa Lula-Alckmin e mostrar a união do grupo. Miguel Torres, presidente da Força Sindical, foi um dos articuladores da reunião", informa a coluna política do jornal Estado de S. Paulo.

