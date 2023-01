Cerimônias do funeral de Pelé começam nesta segunda-feira em Santos

Corpo do Rei do Futebol ficará no centro do gramado da Vila Belmiro das 19h desta segunda até as 10h de terça edit

247 - A partir desta segunda-feira (2), começa o funeral de Pelé. O corpo do Rei do Futebol foi levado do hospital Albert Einstein, na madrugada deste dia 2 de janeiro, para a Vila Belmiro, onde acontecerá o velório aberto no centro do gramado do estádio, para que os fãs possam se despedir do ídolo, a partir das 10h.

Os fãs entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10. São esperados representantes da Fifa e da Conmebol no funeral.

O velório terá duração de 24 horas, das 10h desta segunda até às 10h do dia 3, quando começará o cortejo com o corpo do Rei do Futebol pelas ruas de Santos, passando pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, até o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro será reservado apenas para os familiares, informa O Globo.

O maior jogador de todos os tempos faleceu na última quinta-feira em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon. Pelé estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro.

