Cesar Calejon: "Bolsonaro está num processo de esperneio"

Apoie o 247

ICL

247 - “Bolsonaro está num processo de esperneio e o que quer que ele faça agrava um pouco mais a sua própria condição”, afirmou o jornalista e escritor Cesar Calejon, durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, se referindo às ações do governo para tentar se eximir da responsabilidade pela política de preços da Petrobrás.

Autor de livros como ‘Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI’ (Editora Kotter) e ‘Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a sindemia covid-19 no Brasil’ (Editora Contracorrente) e o mais recente intitulado "Sobre Perdas e Danos: negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil", Calejon disse que a tentativa de criar uma CPI para investigar a política de preços da estatal é uma demonstração de que “na impossibilidade de adotar qualquer medida racional, Bolsonaro age por instinto e atirando para todos os lados para ver se alguma coisa surte efeito”.

Para o jornalista, o bolsonarismo e Bolsonaro se tornaram reféns do modelo neoliberal de livre mercado que eles tanto defenderam durante toda a sua atividade à frente do executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE