CGU nega ter recebido pedido de Bolsonaro para apurar mortes pela Covid-19

247 - Após ter declarado que existe uma "supernotificação" das mortes pela Covid-19 no Brasil, com base em um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), Jair Bolsonaro foi desmentido pelo tribunal, mas insistiu no negacionismo e anunciou que ia pedir à Controladoria-Geral da União (CGU) que investigasse o assunto.

No entanto, segundo a coluna de Juliana Dal Piva, no UOL, a CGU nega que Bolsonaro tenha feito o pedido até o momento.

O gabinete do ministro do CGU, Wagner Rosário, informou que "não há documento por meio do qual o presidente Bolsonaro tenha solicitado, a esta CGU, a realização de investigação sobre suposta supernotificação de mortes causadas pela Covid-19. Trata-se, portanto, de informação inexistente". O documento data do fim da semana passada.

O "estudo paralelo" distorcendo o número de mortes pela doença foi elaborado pelo auditor do TCU Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que foi afastado por 60 dias e está sendo investigado.

No início de junho, Bolsonaro passou a repetir a informação da análise pessoal, que diz que "em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid".

