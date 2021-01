Chanceler da Venezuela diz que mandará oxigênio para Manaus por instrução de Maduro

“Conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição o oxigênio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus”, afirmou o ministro Jorge Arreaza nas redes sociais edit

247 - O chanceler da Venezuela Jorge Arreaza afirmou, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 14, que enviará oxigênio para Manaus, capital do Amazonas, diante do caos que vive a região, onde pela falta de oxigênio pacientes com Covid-19 estão morrendo dentro dos hospitais.

“Por instruções do presidente [da Venezuela] Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição o oxigênio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus. Solidariedade latino-americana antes de tudo”, afirmou Arreaza.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil 🇧🇷, @wilsonlimaAM para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en#Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo! January 14, 2021

