Chega a 101 o número de bolsonaristas condenados pelo 8 de Janeiro

CartaCapital - O Supremo Tribunal Federal já condenou um total de 101 pessoas pela participação nos atos do 8 de janeiro, em Brasília.

As penas impostas até aqui variam de 3 a 17 anos. Para esses novos 15 condenados, variam de 12 a 17 anos de prisão para oito mulheres e sete homens pelo voto do relator. Como há maioria pela condenação, mas não pelas penas, ainda haverá necessidade de modulação.

