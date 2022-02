Ciro Nogueira diz que é impossível que Lula e Bolsonaro não estarão no 2º turno

Ministro da Casa Civil percebe o risco de derrota de Bolsonaro e diz que ele sofre com polarização edit

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou neste domingo (6) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estarão no segundo turno das eleições e que a disputa representará um duelo pela menor rejeição. "Acho impossível Lula e Bolsonaro não estarem no segundo turno", afirmou em entrevista exibida pela BandNews TV e pela Band, descartando a chance de sucesso de uma terceira via na corrida presidencial.

"Vai ser uma disputa de rejeição", disse. "Acho que quem tiver maior capacidade de trazer esperança para as pessoas e de mostrar o que aconteceu, o que foi feito e o que pode ser feito é quem vai ganhar essa eleição".

Segundo a última pesquisa Datafolha, feita em dezembro, 60% dos eleitores rejeitam Bolsonaro, afirmando não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, percentual muito maior do que o de Lula, que é de 34%.

O ministro afirma que o repúdio a Bolsonaro hoje é fruto de uma "polarização jamais vista na história", aponta reportagem da Folha de S.Paulo.



