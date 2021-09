Ciro Nogueira não quer Jair Bolsonaro no PP

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), tem dito a interlocutores, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, que seu partido não tem mais a intenção de filiar Jair Bolsonaro.

Nogueira quer manter as boas relações com o chefe do governo federal, mas sem tê-lo em seu partido.

O ministro, que preside a sigla, sabe que perderia poder com a chegada de Bolsonaro. Ele avalia ainda que se o ocupante do Planalto estiver em sua legenda será difícil abandoná-lo em caso de maior derretimento de seu governo

