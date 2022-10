Ciro reaparece e se solidariza a Carmen Lúcia, atacada por Roberto Jefferson

O ex-ministro cobrou do Judiciário punição contra o ex-deputado edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) escreveu neste sábado (22) uma mensagem de solidariedade à ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia após o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) chamar a juíza de "prostituta arrombada".

"Minha solidariedade à ministra Carmen Lúcia, do STF, vítima de ataques absurdos e criminosos. Que as instituições brasileiras apurem e punam seus autores", escreveu o pedetista no Twitter.

O ex-parlamentar xingou Cármen Lúcia após o TSE determinar na última segunda-feira (17) que a Jovem Pan conceda três direitos de resposta ao PT por "divulgação de ofensas e fatos sabidamente inverídicos contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva".

O petebista está em prisão domiciliar por acusações de participação em milícia digital, que divulga informações falsas contra adversários políticos.

