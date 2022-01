Ciro reitera convite para debater com Moro até na sede da CIA

Presidenciável do PDT tenta polarizar com o ex-juiz suspeito edit

247 – O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, reforçou o convite para debater com o ex-juiz suspeito Sergio Moro, insinuando que ele esteve a serviço dos Estados Unidos, ao dizer que debateria até na sede da CIA, o serviço de inteligência norte-americano. Confira:

Sérgio Moro passou todo o dia de ontem sem responder se topa ou não debater comigo. Isso depois de dizer numa entrevista que aceita debater com qualquer um. Aproveitei a CIRO GAMES de ontem pra reforçar o convite e estou esperando o retorno. E aí, Moro? #DebateCiroeMoro pic.twitter.com/kbyVQ1JAcC — Ciro Gomes (@cirogomes) January 12, 2022

Ciro e Moro tentam se viabilizar como terceira via, mas ambos seguem com um dígito nas pesquisas, muito atrás de Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que lidera em todos os levantamentos.

