CNPq, principal órgão de fomento à pesquisa no Brasil, tem o menor orçamento do século 21

247 - Principal órgão de fomento à pesquisa no Brasil, o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) terá este ano o menor orçamento desde o início do século XXI. De acordo com reportagem do jornal O Globo, as verbas destinadas ao CNPq somam R$ 1,21 bilhão, quase metade do que foi disponibilizado no ano passado (R$ 2,35 bilhões). Em 2013, o órgão recebeu o maior investimento: R$ 3,13 bilhões.

Ao mesmo tempo em que o corte afetou o orçamento, o número de alunos inscritos no CNPq passou de 162 mil para 320 mil. ”Vemos um verdadeiro apagão da ciência brasileira e acreditamos que haverá uma paralisação da produção científica caso não haja uma revisão orçamentária”, disse a vice-presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), Stella Gontijo.

Ainda segundo a reportagem, entre 2011 e 2020, a quantidade de bolsas ofertadas pelo CNPq caiu em quase 50%, passando de 2.445 para 1.221. No mestrado, a redução foi de 32%, saindo de 17.328 para 11.824; no doutorado, de 20%, quando encolheu de 13.386 para 10.738. "Vemos uma pós-graduação voltando a ser cada vez mais elitista e majoritariamente branca", destacou Stella Gontijo.

