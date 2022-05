Coach que se perdeu na montanha projeta passar Doria na corrida presidencial "em alguns dias"

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Não tem sido fácil a vida do ex-governador João Doria, até segunda ordem pré-candidato do PSDB à Presidência da República. Coach que ganhou fama após se perder com clientes em uma montanha em São Paulo, Pablo Marçal, do Pros, comemorou o resultado do Paraná Pesquisas que aparece com 0,5% de intenção de voto. No mesmo levantamento, o ex-governador pontuou com 1,1%.

Provocou Marçal em uma rede social:

“Em quantos dias passaremos o João Doria?”

