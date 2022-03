Com Bíblia na mão, pastor lobista do MEC agradece apoio de fiéis, mas não explica acusações de propina

Apoie o 247

Por Thalys Alcântara, Metrópoles - Com uma bíblia aberta na mão, o pastor Gilmar Santos publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (24/3) em que agradece o apoio de fiéis e pastores. O posicionamento é mais um após ser acusado de participar de um “gabinete paralelo” no Ministério da Educação (MEC). Junto com outro pastor, ele é apontado por ter pedido propinas a prefeitos para conseguir recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

>>> Senado aprova convite para Milton Ribeiro explicar esquema de propinas no MEC

“A minha alegria, a minha gratidão por passar o dia inteiro recebendo as mensagens, as orações, as interseções, de toda a família Cristo para Todos e de muitos outros irmãos e líderes da igreja evangélica brasileira. E eu sei que os nossos dirigentes de igrejas e presidentes de igrejas estão todos convocando a igreja para orar”, afirmou o líder religioso.

Gilmar Santos é pastor presidente do Ministério Cristo para Todos e disse pregar o Evangelho há 38 anos. Apesar de não citar diretamente as acusações contra ele, se defendeu dizendo que é contra a mentira e o erro.

