Com passeio de moto e jet ski, Carnaval de Bolsonaro custou R$ 783 mil aos cofres públicos

247 - Os dias de folga de Jair Bolsonaro (PL) no Carnaval deste ano custaram R$ 783 mil aos cofres públicos. Ele ficou cinco dias nas praias do Guarujá, litoral de São Paulo. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que a viagem custou R$ 783.394,17, de 26 de fevereiro de 2022 a 2 de março de 2022. Ficou hospedado no Forte dos Andradas. Os dias de folga incluíram passeio de jet ski em pelo menos três praias do Guarujá e uma rápida passada por Praia Grande. Também teve passeio de moto e conversa com apoiadores.

Segundo o jornal O Globo, o detalhamento dos gastos não foi informado, sob o argumento de que podem colocar em risco a segurança de Bolsonaro e de seus familiares. A pasta disse que os detalhes ficarão sob sigilo até o término do mandato de Bolsonaro.

De acordo com a secretaria, o valor envolve gastos com transporte terrestre, passagens e diárias. O pagamento foi realizado com o cartão corporativo, acrescentou.

Segundo a pasta, os valores podem sofrer variações "caso ocorram atualizações decorrentes de processo de análise da respectiva prestação de contas".

