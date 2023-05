Com presença de Lula, 'Conselhão' volta a se reunir nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como "Conselhão", se reunirá pela 1ª vez nesta 5ª feira (4)

O "Conselhão", composto por cerca de 200 membros, tomará posse em cerimônia na manhã desta quinta-feira (4), no Palácio do Itamaraty. Além do presidente Lula, participam do evento o vice-presidente, Geraldo Alckmin; o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

O Conselhão terá representantes de diversas áreas, como saúde, educação, agricultura, entre outras. O colegiado será presidido por Lula e terá como membros permanentes o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre Padilha.

Entre os nomes já conhecidos que integrarão o Conselhão estão Luiza Trajano, da Magalu; Neca Setúbal, herdeira do Itaú; e Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank. A ideia é que os conselheiros se organizem em grupos temáticos para discutir propostas para as diversas áreas do governo.

Após a posse dos conselheiros em evento com Lula, haverá durante a tarde duas mesas de debate com ministros do governo. Na primeira delas, participam Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra do Planejamento, Simone Tebet; e o ministro Alexandre Padilha. Em seguida, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, e Combate à Fome, Wellington Dias conversam com os conselheiros.

