Comandante da Aeronáutica estaria disposto a aderir a um golpe de Bolsonaro, diz colunista

“Trata-se do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior”, diz o jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles edit

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) avaliam que apenas um dos três comandantes das Forças Armadas vem emitindo sinais de que poderia embarcar em um golpe patrocinado pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, por meio da invocação do artigo 142 da Constituição Federal. "Trata-se do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior", diz a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Ainda de acordo com a reportagem, "os comandantes do Exército e da Marinha, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Chagas Vianna Braga não apoiam o plano de Bolsonaro, de acordo com pessoas próximas ao presidente".

Em um primeiro momento, logo após perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro tentou convencer o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, a ingressar com ações junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando impedir a diplomação de Lula. "Diante da negativa, passou a cogitar invocar o artigo 142".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.