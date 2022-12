Comandante da Aeronáutica vira alvo de bolsonaristas após afirmar que “jamais apoiaria rupturas democráticas”

Apoie o 247

247 - O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, virou alvo da fúria dos bolsonaristas após usar o Twitter para afirmar que “jamais apoiaria rupturas democráticas”, como desejam os radicais da extrema direita no Brasil. Ele foi chamado de "covarde" e "omisso" pelos extremistas.

De acordo com a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, o militar virou alvo após contestar a informação de que “no entorno do presidente, ele era visto como o único comandante das três Forças a demonstrar apoio à invocação do artigo 142”.

“Lamentável o espaço e interpretações erradas que este tipo de MENTIRA consegue ocupar na Internet e na mídia dependente de “likes” para sobreviver. Jamais apoiaria rupturas democráticas. O nome do Comandante da Marinha sequer é Carlos Chagas Braga. Fake News, Metrópoles”, postou Baptista Júnior ao negar a informação publicada anteriormente pelo colunista e que detonou a fúria bolsonarista..

