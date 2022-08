Comandantes das PMs garantem a Moraes: “tropas estão sob controle”

Presidente do TSE se reuniu com chefes das polícias militares dos 27 estados e distrito Federal edit

247 - Os 27 comandantes das polícias militares afirmaram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que as tropas estão "sob controle" e preparadas para garantir a realização das eleições deste anos. Moraes se reuniu nesta quarta-feira (24) com chefes das polícias de todos os estados e do Distrito Federal.

O comandante da PM de Rondônia, coronel James Padilha, disse em entrevista que os comandantes da polícias tranquilizaram Moraes e reforçaram estar tudo sob controle. “Cada um dos comandantes foi enfático, em uníssono, em externar que as tropas estão sob controle. Nós temos tropas disciplinadas”, afirmou.

“Somos instituições do Estado. E não poderia ser diferente. Em relação ao momento, nós temos total isenção, imparcialidade e tranquilidade para dizer a todos que estamos em condição de proporcionar toda segurança e tranquilidade que a população precisa para poder exercer livremente o direito ao voto”, garantiu o comandante.

