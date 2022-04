Comemoração do 1º de Maio em São Paulo terá participação de Lula e shows

Evento em homenagem ao Dia do Trabalhador será realizado na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e é organizado por sete centrais sindicais edit

247 - A comemoração do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, em São Paulo, contará com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de shows de Daniela Mercury, Leci Brandão, Dexter, DJ KL Jay e Francisco El Hombre. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O evento, que será realizado na praça Charles Miller, no Pacaembu, das 10h às 19h, foi organizado por sete centrais sindicais, incluindo a CUT, Força Sindical, CTB e UGT.

