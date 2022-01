Concurso público exige comprovante da vacina para fazer prova

Concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins acontece nos dias 29 e 30 de janeiro e um comunicado deve ser publicado pela banca edit

Metrópoles - Os candidatos ao concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE/TO) devem providenciar o comprovante de vacinação para realizar as provas que acontecem no próximo fim de semana, nos dias 29 e 30 de janeiro.

A decisão, que saiu na mesma semana de realização das provas do concurso público e foi publicada com urgência, estabelece que a Cebraspe providencie medidas no prazo máximo de 24 horas. Com isso, um comunicado deve ser publicado pela banca nas próximas horas.

