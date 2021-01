Confira locais e horários das carretas pelo impeachment de Bolsonaro neste sábado

Por conta da pandemia, movimentos sociais articulam carretas para exigir a imediata saída de Jair Bolsonaro do poder edit

247 - Por conta da pandemia, movimentos sociais articulam carretas neste sábado (23), em diversas cidades do Brasil, para exigir a imediata saída de Jair Bolsonaro do poder através do processo de impeachment.

Veja os locais, segundo informou o portal DCM:

NORTE

Pará

AC – Rio Branco – Uninorte | 15h

PA – Belém – Av. Doca de Souza Franco | 9h

PA – Ananindeua – Ginásio Abacatão | 9h

TO – Palmas – Estação Apinajé | 15h

NORDESTE

AL – Maceió – Papódromo | 15h

BA – Salvador – Vale da Canela | 9h

BA – Salvador – Do CAB até o Farol da Barra | 15h

CE – Fortaleza – Rua Dragão do Mar, 81 | 15h

PB – João Pessoa – Praça da Independência | 14h

PB – João Pessoa – Liceu ao Busto | 16h

PE – Recife – Em frente à fabrica Tacaruna / Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães) | 9h

PI – Teresina – Centro Administrativo | 8h

CENTRO-OESTE

DF – Brasília – Estacionamento da Torre de TV, Funarte | 9h

MS – Campo Grande – Cidade do Natal | 10h

MT – Cuiabá – Concentração na UFMT, Guarita 1, Av. Fernando Correia | 9h

SUDESTE

São Paulo

SP – Campinas – Largo do Pará | 11h

SP – Carapicuíba – Parque dos Paturis | 8h30

SP – Osasco e Oeste Metropolitano – Parque dos Paturis | 8h30

SP – Presidente Prudente – Rua Júlioo Tiezzi, em frente ao galpão da Lua | 9h30

SP – São José dos Campos – Estádio Martins Pereira | 10h

SP – São Paulo – ALESP |14h

Minas Gerais

MG – Belo Horizonte – Mineirão | 16h

MG – Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 16h30

Rio de Janeiro

RJ – Rio de Janeiro – Monumento à Zumbi, av. Presidente Vargas | 10h

SUL

PR – Curitiba – Praça Nossa Senhora de Salete | 15h30

SC – Florianópolis – Koxixo’s Bar, Beira Mar Norte | 16h

RS – Nova Hamburgo – Pista de Eventos de NH | 9h30

RS – Porto Alegre – Largo Zumbi | 16h

RS – Rio Grande – Rua São Leopoldo esquina com a Av. Rio Grande | 11h”

