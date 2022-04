Conflito de garimpeiros com índios Yanomami deixa dois mortos e cinco feridos

Apoie o 247

247 - Um conflito em uma área de garimpo, dentro da Terra Indígena Yanomami, deixou ao menos dois mortos e cinco pessoas feridas. O confronto ocorreu por volta de meio-dia desta segunda-feira (11), quando os Tirei, apoiados por garimpeiros, invadiram a comunidade Pixanehabi, que é contrária à mineração ilegal, informa o jornal O Globo.

"Hoje meio-dia aconteceu um conflito na comunidade Pixanehabi, que é um pouco afastada. A comunidade Tirei, que invadiu Pixanehabi, trabalha para os garimpeiros. Os garimpeiros deram 80 armas, porque os Pixanehabi falaram que não queriam garimpeiros. Então foram à comunidade e atacaram. E a comunidade Tirei atirou e aí um morreu. A comunidade (Pixanehabi) não tinha armas, aí foram com pedaço de pau, facão. Então mataram um (indígena) e um garimpeiro. Estão com cinco feridos lá esperando ser resgatados — disse o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami".

Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou à Justiça Federal pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. De acordo com o MPF, as operações executadas em 2021 pelo Governo Federal não foram capazes de conter o avanço da atividade ilegal na Terra Indígena Yanomami.

