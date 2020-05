Congresso Nacional decreta luto de três dias pelos mais de 10 mil mortos pela Covid-19

247 - O Congresso Nacional, nas figuras do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decretou neste sábado luto oficial de três dias pela marca de 10 mil mortos pela Covid-19 no Brasil.

Ficam, portanto, durante o período de luto, proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades.

A bandeira do Brasil em frente ao Congresso ficará a meio mastro a partir das 14h.

