Conib agora ataca Genoino e diz que defender boicote a Israel é antissemitismo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) resolveu atacar o ex-presidente do PT José Genoino por defender o movimento internacional de boicote a produtos ligados a Israel e expressar solidariedade com o povo palestino, vítima de genocídio na Faixa de Gaza.

A Conib, que já atacou o presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também quer censurar o jornalista judeu Breno Altman, disse que defender o boicote "a empresas de judeus", como mencionou Genoino recentemente em uma live, é um ato 'criminoso' de 'antissemitismo'.

continua após o anúncio

A entidade sionista também classificou a fala de Genoino como 'extremada' e disse que 'o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista'.

No entanto, diversos países e movimentos sociais e religiosos pediram à comunidade internacional que boicotem os produtos ligados ao regime sionista como forma de pressioná-lo a encerrar sua guerra genocida contra o povo palestino da Faixa de Gaza. Apoiadores da causa palestina chegaram a desenvolver um aplicativo, chamado 'No Thanks', para ajudar consumidores a identificar produtos ligados a Israel.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: