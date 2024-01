Conib ataca o governo Lula por condenar o genocídio promovido por Israel em Gaza

"A Conib condena a decisão do governo brasileiro de apoiar a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça de Haia", afirmou a entidade edit

247 - A Confederação Israelita do Brasil (Conib) resolveu atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter declarado apoio a uma peça de acusação feita pela África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio na Faixa de Gaza.

"A CONIB condena a decisão do governo brasileiro de apoiar a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça de Haia que acusa Israel de genocídio. Essa decisão do governo diverge da posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira", afirmou a entidade.

Sediada na Holanda, a CIJ realizará as primeiras audiências públicas no Palácio da Paz em Haia de 11 a 12 de janeiro. No documento, autoridades da África do Sul fizeram menção a pessoas mortas e feridas após serem vítimas de bombardeios israelenses no Oriente Médio. Também foram apontadas a destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia.

