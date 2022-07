Convenção que irá homologar chapa Lula-Alckmin acontece nesta quinta-feira em São Paulo

Evento de caráter protocolar não contará com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin , que cumprem agenda em Pernambuco edit

247 - A convenção dos partidos que integram a federação Brasil da Esperança, que acontece nesta quinta-feira (21), para homologar a chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice, não contará com a presença dos pré-candidatos, que cumprem agenda em Pernambuco. O passo seguinte após a chapa ser homologada será o registro das candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O evento, que tem caráter protocolar, e será realizado em um hotel de São Paulo, contará com a presença de membros da executiva do PT, como a presidente nacional do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). A convenção ocorre um dia após uma reunião virtual realizada pelo PT em que os filiados aprovaram um texto confirmando a aprovação, por parte do diretório nacional do partido, da chapa Lula-Alckmin.

