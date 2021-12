Coronavírus leva 87% dos brasileiros a rejeitar a realização do Carnaval em 2022, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta segunda-feira (13) apontou que 87% da população brasileira é contrária à realização do Carnaval em seus municípios no próximo ano. Outros 9% afirmaram que são favoráveis e 4% não souberam responder. De acordo com o estudo, o temor está ligado à nova cepa do coronavírus, a ômicron, que levou 49% dos entrevistados a afirmarem que estão “muito preocupados” com a mutação.

Ainda segundo o levantamento, o maior índice de rejeição no que diz respeito ao Carnaval está situado junto às mulheres (915), ante 83% dos homens. A região Sul concentra o maior número dos que são contrários à realização da festa (95%). Em seguida, aparecem o Sudeste e o Norte (88%), o Nordeste (84%) e o Centro Oeste (80%)

A pesquisa foi feita por meio de 3 mil entrevistas realizadas por telefones celulares e fixos entre os dias 6 e 8 de dezembro em 489 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

