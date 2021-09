Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público reforça pedido de demissão de procuradores da Lava Jato

Apoie o 247

Revista Fórum - Rinaldo Reis Lima, corregedor nacional do CNMP, reforçou pedido de demissão de onze procuradores que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Os procuradores são acusados por suposta quebra de sigilo na apuração de caso envolvendo os ex-senadores Romero Jucá e Edison Lobão.

Reis Lima determinou a abertura do processo contra os procuradores da Lava Jato e solicitou, no CNMP, a demissão dos acusados. Ele rejeitou a adoção apenas uma suspensão.

“Verifiquei que não é o momento de propor a pena de suspensão, pois decorre de conversão da aplicação da pena de demissão. Em sendo procedente, referendado o PAD, aplica-se a pena de demissão, e aí com a possibilidade de o plenário converter em suspensão, por força do parágrafo 5o do artigo 240”, disse no julgamento.

