‘Corremos o risco de termos vacina e não termos agulhas e seringas’, diz Conselho de Secretários de Saúde

O Ministério da Fazenda não conseguiu fazer a compra de sergingas e agulhas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. Para o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo Lula, a incompetência do governo é preocupante e o país corre "risco real" de ter a vacina e não ter agulha suficiente para vacinar a população.

"Corremos o risco real de termos vacina e não termos agulhas e seringas suficientes. O Ministério tem de urgentemente reunir a indústria nacional para saber como proceder. Sob pena de medidas drásticas serem tomadas, como, por exemplo a requisição administrativa ou a proibição de exportação dos estoques no Brasil", disse Lula, de acordo com reportagem do jornal Extra.

Segundo o presidente do Conass, a condução do Ministério da Saúde para uma campanha nacional de vacinação contra o novo coronavírus é uma "vergonha".

"É uma vergonha sermos referência mundial em imunização e estarmos tão atrasados em relação à vacinação contra a Covid-19", afirmou.

