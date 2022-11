Crise orçamentária no final do governo Bolsonaro faz PRF limitar manutenção de viaturas

Apoie o 247

247 - A Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou um ofício às superintendências regionais de todo o Brasil determinando a limitação da manutenção nas viaturas da corporação, sob a alegação de falta de recursos necessários à plena execução dos serviços.

De acordo com o G1, no ofício, datado do dia 11 de novembro, a Divisão de Frota da corporação “afirma que todo serviço de manutenção considerado não essencial em qualquer veículo da PRF precisará ser aprovado pela Direção-Geral antes de ser feito. O motivo, segundo o órgão, são as ‘limitações no orçamento’ originalmente disponibilizado para o ano de 2022”.

Questionada sobre o assunto, a PRF informou que os serviços de manutenção preventiva, especialmente os que tratam de itens de segurança, podem ser realizados normalmente e que está negociando com o Ministério da Justiça (ao qual a corporação é vinculada) e com o Ministério da Economia uma complementação orçamentária para a plena retomada dos serviços.

A PRF não é o primeiro órgão de segurança a ser afetado pela crise orçamentária no final do governo Jair Bolsonaro (PL). Na sexta-feira (18), a Polícia Federal (PF) anunciou a suspensão da confecção de passaportes alegando “insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem".4

