Cristovam Buarque critica Bolsonaro e leva invertida da Denise Assis: "deveria ter pensado nisto antes de apoiar o golpe"

247 - O ex-senador Cristovam Buarque usou as redes sociais para criticar a conduta de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e acabou levando uma invesrtida da jornalista Denise Assis.

"Algum outro país tem um governante que pense “não estou nem aí para quando a vacina vai chegar”?", indagou o ex-senador. "O senhor deveria ter pensado nisto antes de apoiar o golpe que deu passagem para que ele chegasse lá", rebateu a jornalista.

December 29, 2020





