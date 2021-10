Crítico de Alberto Fernández, Bolsonaro “pipoca” no G20: “Rivalidade só no futebol”

Apoie o 247

Revista Fórum - Habituado a tecer críticas ferozes contra o presidente argentino, Alberto Fernández, Jair Bolsonaro “pipocou” na frente do mandatário, em rápido encontro nos corredores do G20, neste sábado (30). O encontro está sendo realizado em Roma, na Itália.

Logo que se encontraram, Fernández indagou à comitiva brasileira quando seriam as próximas eleições gerais no Brasil. As primárias para o pleito legislativo argentino ocorreram há um mês e as eleições serão em 14 de novembro.

Em tom de brincadeira, Fernández disse para Bolsonaro: “Não me parabenizou pela vitória da Argentina (na Copa América), não é?”. O brasileiro respondeu: “Rivalidade só no futebol”.

Em seguida, o argentino perguntou a Bolsonaro se estava tudo bem. “É difícil, mas vamos indo bem. Vamos indo”, respondeu.

Depois disso, o brasileiro apontou para Paulo Guedes e o apresentou a Fernández: “Olha o nosso ministro aqui. Esse tem que ser seu amigo, o ministro da Economia”.

