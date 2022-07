Cúpula do PL reprova declarações de Bolsonaro sobre ação terrorista que matou Marcelo Arruda

Posição do PL expõe divisão no comando da campanha bolsonarista edit

247 - O posicionamento de Jair Bolsonaro sobre o assassinato de Marcelo Arruda, dirigente do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu (PR), por um militante bolsonarista desagradou à cúpula de seu partido, o PL.

Segundo a jornalista Malu Gaspar, lideranças do partido consideram que Bolsonaro perdeu a oportunidade de condenar o crime de forma taxativa.

"Entre o momento do crime – a madrugada de domingo – e o final do dia, aliados de Bolsonaro tentaram convencê-lo a fazer uma manifestação pública de apoio às famílias e um apelo pela paz", informa a jornalista.

Mas esses aliados não tiveram êxito. Bolsonaro só falou no fim da noite de domingo, pelo Twitter. E o tom da sua declaração foi de ataque à esquerda.

Um integrante da direção do PL criticou reservadamente o ocupante do Palácio do Planalto, destacando que "Bolsonaro não se guia pela régua da racionalidade”.

