Da China, Lula convoca reunião com governadores e prefeitos para discutir violência nas escolas

CartaCapital - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião com governadores, ministros do governo, representantes dos prefeitos e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para discutir ações contra a escalada de violência nas escolas.

O petista, que está em viagem à China, acertou os detalhes do encontro por telefone com o ministro Rui Costa (Casa Civil). A reunião acontecerá na próxima terça-feira (18) no Palácio do Planalto, apurou a reportagem. A ideia é construir uma “reflexão nacional” em torno do tema e construir uma “agenda de debates” sobre prevenção.

