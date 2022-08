Damares insinua que Arruda traiu Bolsonaro e diz que direita está rachada

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves disse em entrevista à Folha de S.Paulo que se lançou candidata ao Senado Federal para representar o bolsonarismo no Distrito Federal diante do racha no campo da direita.

Mas a ex-ministra foi afastada do palanque do governador Ibaneis Rocha (MDB), candidato à reeleição, que lidera a chapa que vai contar com o apoio de Bolsonaro no Distrito Federal. A chapa é integrada também pela ex-ministra Flávia Arruda (PL), que disputa a vaga no Senado, e o ex-governador José Roberto Arruda (PL), que tentará se eleger deputado federal.

No entanto, durante a pré-campanha, Arruda disse a correligionários que não pedirá votos a Bolsonaro no DF. "Foi essa fala dele que me fez levantar do sofá de casa, correr atrás e dizer: Bolsonaro vai ter uma candidata pedindo muito voto para ele aqui", afirmou Damares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Damares expôs atritos com o ex-governador. "Arruda dizia que eu era uma jocosa, ridícula, fanática. Falou horrores."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a campanha presidencial, a ex-ministra disse que Bolsonaro falhou na comunicação das medidas adotadas para as mulheres e, por isso, não conseguiu ainda bons resultados com o eleitorado feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.