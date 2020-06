Damares: não há notícias de idosos morrendo abandonados no Brasil durante a pandemia

Ministra de Bolsonaro disse durante reunião ministerial que “não há notícias de idosos morrendo abandonados no Brasil”, no momento em que diversas denúncias apontam a morte de idosos, contaminados pelo Covid-19, que não conseguem leitos nos hospitais edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, Damares Alves, defendeu durante reunião ministerial ocorrida nesta terça-feira (9) que “não há notícias de idosos morrendo abandonados no Brasil” e que o Brasil “é um exemplo mundial no tratamento aos idosos”.

No entanto, diversas denúncias apontam a morte de idosos, vítimas do Covid-19, que faleceram por não terem acessos aos leitos de UTI.

Francisca Maria de Fátima, de 67 anos, faleceu nesta segunda-feira (8), em Natal (RN) vítima de covid19. A idosa aguardou por sete dias por uma vaga de UTI e não resistiu.

Já Raimundo Barreto de Souza, de 75 anos, morreu no dia 19 de maio, uma semana após receber alta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Branco, no Acre. O aposentado estava aguardando por um leito de UTI.

A família de Maria Portelo de Lima, de 61 anos, teve que aguardar 30 horas com o corpo dela em casa até poder fazer o enterro em Manaus, no Amazonas. A idosa faleceu no dia 29 de abril, após se contaminar com o vírus.

Roberta Verçoza, médica no Estado de Pernambuco e que atua na linha de frente no combate à pandemia, fez um relato em suas redes sociais a respeito do desespero de um idoso e sua morte sufocada sem respirador.

“Era um paciente idoso, 72 anos, hipertenso, que chegou bem cansado, com o nível de oxigênio do sangue baixo, cerca de 80% do normal”, relatou a médica.

Segundo Roberta, “esse senhor chegou no meio da tarde, em um plantão em que eu já havia recebido outros três pacientes gravíssimos que foram intubados assim que chegaram, sem falar que já tinham dois intubados na sala vermelha desde o plantão anterior. Ou seja, eu tenho cinco respiradores na unidade, e todos estavam ocupados”.

A médica concluiu seu relato informando que o paciente morreu, pois não conseguiu ser intubado.

