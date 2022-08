Datafolha: 54% acham Lula mais preparado que Bolsonaro para combater a pobreza

Apoie o 247

247 - Números da pesquisa Datafolha e divulgados nesta sexta-feira (19) apontaram que, de acordo com 54% dos 5.744 entrevistados, acham o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais preparado para combater a pobreza, em comparação com Jair Bolsonaro (PL), citado por 27%. As estatísticas, publicadas pelo portal G1, fazem parte de um levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo.

Segundo o instituto, 50% consideram Lula como o mais preparado para combater o desemprego e por 47% para fazer o Brasil crescer. Os dados mostraram que, para 44%, o petista é o mais preparado para cuidar da saúde; e por 43% para cuidar da educação.

Bolsonaro foi apontado por 29% dos eleitores como o presidenciável com maiores chances de combater o desemprego; por 31% para fazer o Brasil crescer; por 28% para cuidar da saúde; e por 29% para cuidar da educação.

Conforme os números, 8% dos eleitores apontaram Ciro Gomes (PDT) como o mais preparado para cuidar da área da saúde, mesmo índice dos que o consideram mais preparado para cuidar da educação. Para 5%, o pedetista é o mais preparado para combater o desemprego e a pobreza.

A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios de 16 a 18 de agosto. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral do levantamento é BR-09404/2022.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta, apontou que Lula venceria a eleição no primeiro turno. O petista continua com larga vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) na Região Nordeste e entre as pessoas de menores salários. De acordo com os números, o ex-presidente tem mais de 15 pontos de vantagem para Bolsonaro em um eventual segundo turno.

