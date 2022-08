Internautas pedem a prisão de Bolsonaro e 'tchutchuca na cadeia' bomba no Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas foram ao Twitter pedir a prisão de Jair Bolsonaro (PL) e "tchutchuca na cadeia" ficou entre os assuntos mais comentados na rede social, nesta sexta-feira (19), após o youtuber Wilker Leão chamar o ocupante do Planalto de "tchutchuca do centrão", nessa quinta-feira (18), nas proximidades do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Uma pessoa escreveu: "as coisas só pioram para Bolsonaro. Quis baixar o nível da campanha, só se esqueceu que seu teto é de vidro!". "Em 2023, tchutchuca na cadeia por corrupção", disse um internauta.

O termo "centrão" usado pelo youtuber foi uma referência à compra de apoio parlamentar feita por Bolsonaro no seu governo. Em 2020, ele montou um "orçamento secreto" de R$ 3 bilhões para aprovar medidas no Congresso Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Quem é o youtuber agredido por Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro usuário postou: "mas que tchutchuca do centrão sapeca! É fraude na Codevasf, na compra de tratores, mansão milionária na Europa...já sei qual é o seu lugar: tchutchuca na cadeia".

Uma pessoa escreveu: "foi o mais bem sucedido vigarista da História do Brasil que conseguiu enganar uma nação e ascender à Presidência da República. tchutchuca na cadeia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"2023 vai ter investigação!", afirmou um internauta.

TCHUTCHUCA DO CENTRÃO virou pauta no jornalismo profissional.

As coisas só pioram para Bolsonaro. Quis baixar o nível da campanha, só se esqueceu que seu teto é de vidro!

Próximo passo é tchutchuca na cadeia! Receba! 👊🏾💥 https://t.co/XeP0WCp9Nv — ❤🚩 Ádamo Antonioni 📚🦉 (@adamoantonioni) August 19, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2023, TCHUTCHUCA NA CADEIA por corrupção. pic.twitter.com/vPHaHAo2TM — Marciano Brito (@MarcianoBrito13) August 19, 2022

Mas que TCHUTCHUCA DO CENTRÃO sapeca! É fraude na Codevasf, na compra de tratores, mansão milionária na Europa...já sei qual é o seu lugar: TCHUTCHUCA NA CADEIA — Lúcido♌💙🌈🍀🌻🍃🛡🏹💦🌵🚩 (@Astuto31111581) August 19, 2022

Não era contra a CORRUPÇÃO,nem contra a MAMATA,nem contra o CENTRÃO, nem contra o TOMA LÁ DÁ CA.

Foi o mais bem sucedido vigarista da História do Brasil que conseguiu enganar uma nação e ascender à Presidência da República.

TCHUTCHUCA NA CADEIA pic.twitter.com/hdz0uTCQoa — Robert Twist (@RobertBezerra4) August 19, 2022

2023 vai ter ivestigação! Se segura TCHUTCHUCA DO CENTRÃO! TU VAI VIRAR TCHUTCHUCA NA CADEIA! https://t.co/RXKGR1mZ3y — Geth Almeida (@gethinha) August 19, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.