Datafolha: 72% discordam que a população estaria mais segura se pessoas andassem com armas

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta terça-feira (31) pelo jornal Folha de S. Paulo, apontou que sete em cada 10 brasileiros não concordam que as armas trazem mais segurança para a população. De acordo com o levantamento, 72% dos entrevistados discordaram da afirmação, após serem questionados se "a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência". Os que concordam com a ideia representaram 26%.

Segundo os números, o percentual que discorda da afirmação é maior entre mulheres (78%), pessoas autodeclaradas pretas (78%) e com menor faixa de renda, de até dois salários mínimos (75%).

Entre os que concordam com a ideia, a maioria é do sexo masculino (32%), da região Norte (32%) e com renda familiar superior a dez salários mínimos (37%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE