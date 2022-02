De forma silenciosa, Joaquim Leite mantém política de devastação ambiental de Ricardo Salles

Inpe registrou 430 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento em janeiro deste ano, quatro vezes mais do que no mesmo mês de 2021 edit

247 – "A substituição de Ricardo Salles por Joaquim Leite no comando do Ministério do Meio Ambiente não trouxe mudanças significativas na atual política ambiental do governo", escrevem os jornalistas Eliane Oliveira e Eduardo Gonçalves , no Globo.

"Mesmo com as chuvas constantes, que costumam frear a devastação florestal, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 430 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento em janeiro deste ano. É quatro vezes mais do que no mesmo mês de 2021, quando Salles ainda era ministro, e Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Apesar disso, integrantes do governo destacam, como fator positivo, o temperamento discreto de Leite, que foge de polêmicas e holofotes, ao contrário de Salles, cujo perfil era mais belicoso", apontam os jornalistas.

