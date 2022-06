Defesa da liberdade de expressão por Bolsonaro é "contraditória" e uma "armadilha", dizem especialistas

Apoie o 247

247 - Reportagem publicada nesta segunda-feira (13) pela Folha de S.Paulo, que ouviu especialistas aponta que a defesa da liberdade de expressão por Jair Bolsonaro é, além de contraditória com sua prática, uma forma de pressão às plataformas de redes sociais. Na prática, o governo de extrema-direita liderado por Bolsonaro ataca jornalistas, censura dados públicos e abre inquéritos contra críticos, em flagrante contradição com a reivindicação do bolsonarismo em defesa da liberdade de expressão.

A reportagem assinala que o mais recente relatório global publicado pela ONG Artigo 19 mostra que, sob o atual governo, o Brasil atingiu sua menor pontuação em dez anos no índice de liberdade de expressão.

