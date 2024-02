Defesa de Bolsonaro quer adiar oitiva da PF sobre tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) está trabalhando em uma petição para pedir o adiamento do depoimento que o ex-mandatário deverá prestar à Polícia Federal na próxima quinta-feira (22) no âmbito do inquérito que apura uma trama golpista envolvendo membros do governo passado e militares para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, os advogados do ex-mandatário alegam que não tiveram acesso à íntegra do processo.

A investigação da Polícia Federal descobriu diversos elementos que implicam Bolsonaro, incluindo um vídeo de uma reunião na qual o ex-mandatário teria dito a ministros que não poderiam esperar o resultado da eleição para agir. No entanto, a defesa nega que ele tenha qualquer envolvimento em planos golpistas.

Além disso, a PF encontrou, no gabinete de Bolsonaro na sede do PL, um documento com conteúdo golpista que anunciaria a decretação de um estado de sítio e a imposição de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no país.

