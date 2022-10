Defesa diz ao TSE que vai elaborar relatório de fiscalização das urnas após 2º turno

Ministério da Defesa disse que material ainda não existe, em resposta à determinação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes edit

247 - O Ministério da Defesa afirmou nesta quarta-feira (19) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que um relatório sobre a fiscalização das eleições só será produzido após a conclusão do segundo turno da disputa presidencial.

Em ofício encaminhado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, em atenção à ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade, que questiona a atuação do Ministério da Defesa na realização de uma suposta auditoria do sistema eleitoral. A Defesa disse que vem seguindo as regras definidas pelo tribunal para a fiscalização do processo eleitoral.

No ofício, a Defesa afirma ao TSE que o trabalho de fiscalização é feito por militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação. "Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho. Assim sendo, convém esclarecer que, devido à atual inexistência de relatório, não procede a informação de que ocorreu entrega do suposto documento a qualquer candidato", diz a pasta .

Segundo as jornalistas Andréia Sadi e Júlia Duailibi, as conclusões do trabalho dos militares já foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro, mas que o Ministério da Defesa não tem data definida para divulgar os resultados.

Sem jamais ter apresentado provas ou sequer indícios de irregularidades, Bolsonaro e seus apoiadores atacam o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, repetindo fake news já desmentidas pelos órgãos oficiais.

