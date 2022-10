Defesa torrou R$ 8,4 mi com uso eleitoral do 7 de setembro por Bolsonaro

Apoie o 247

Sputnik - Uma diferença de R$ 5,1 milhões foi observada depois que a pasta da Defesa enviou o orçamento total gasto no desfile de 7 de setembro deste ano. Em 2019, o governo utilizou, para a mesma data, uma verba de R$ 971 mil.

Segundo informações repassadas pelo Ministério da Defesa, no total, a pasta gastou R$ 8,4 milhões na realização do desfile de 7 de setembro em Brasília. De acordo com o jornal O Globo, o orçamento foi enviado em resposta a um pedido formulado via Lei de Acesso à Informação (LAI).

A mídia relata que o ministério apresentou uma divisão das despesas, mas em categorias amplas. A maioria dos gastos, correspondentes a R$ 5,8 milhões do montante, ocorreu na categoria "material de consumo". Também foi gasto R$ 1,7 milhão em "serviços de terceiros". O restante das despesas corresponde a passagens aéreas e despesas com locomoção (R$ 517 mil) e diárias (R$ 359 mil).

Entretanto, em julho, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) um contrato da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), vinculada ao Ministério das Comunicações, para a organização do desfile no qual se previa o gasto de R$ 3,3 milhões com o evento.

A pasta da Defesa e a Secom foram procurados para esclarecer se o contrato faz parte dos valores informados via LAI, mas ainda não retornaram. Em 2019, a Secom gastou R$ 971 mil com o desfile, segundo o jornal.

O desfile deste ano foi observado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como tendo caráter eleitoral, e levou o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, a proibir a campanha do presidente, Jair Bolsonaro (PL), de utilizar as imagens em sua propaganda eleitoral, decisão que foi confirmada posteriormente pelo plenário da Corte.

