Delegado da PF que investigou ‘facada’ em Bolsonaro teve nomeação travada na Casa Civil

247 - O delegado Rodrigo Morais Fernandes, responsável pela investigação sobre a facada em Jair Bolsonaro, teve sua nomeação travada pela Casa Civil para ocupar um cargo de confiança na Polícia Federal, revela reportagem da Folha de S.Paulo.

O posto seria na diretoria de Inteligência, e por isso precisaria do aval do ministério do governo, que não deu andamento ao caso. Fernandes foi indicado pelo diretor-geral da PF, Paulo Gustavo Maiurino.

O eventual impedimento da Casa Civil à promoção do delegado será investigado em inquérito que apura se Bolsonaro interferiu na PF, a partir de denúncia de Sergio Moro em sua saída do Ministério da Justiça no ano passado.

Até hoje Jair Bolsonaro tenta levantar suspeitas sobre a facada que tomou, questionando o trabalho feito pela PF . A TV 247 investiga o episódio e divulgará um documentário com novidades em setembro.

