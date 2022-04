Depois de disparar contra Bolsonaro, Weintraub apela: "agora é Lula ou continuará piorando" (ouça)

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não se conforma com o fato de ter sidp preterido por Jair Bolsonaro que escolheu o ex-ministro Tarcísio Freitas como seu candidato na disputa do governo de São Paulo. Num áudio que circula nas redes sociais, Weintraub fez inúmeras críticas a Bolsonaro (PL) e ainda disparou: "Bolsonaro transformou o sonho em pesadelo. Agora é Lula ou continuará piorando".

Também pelas redes sociais, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), comentou: "Vivi para escutar o Abraham Weintraub dizer: 'Ou é com Lula ou a gente continua piorando'".

O ex-ministro de Bolsonaro era seguidor fiel das teorias do falecido Olavo de Carvalho, considerado guru ideológico do bolsonarismo. Agora, ele dispara contra o alinhamento de Bolsonaro com o chamado Centrão.

"Historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior do que o primeiro, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Um segundo mandato do presidente Bolsonaro, mais fraco do que o atual, vai ser um horror. Então hoje, eu vejo isso, o melhor cenário é ruim, e a gente tem que se preparar para a resistência", disse.

RECADO DO WEINTRAUB:



Bolsonaro transformou o país em um pesadelo. Agora é Lula ou irá continuar piorando. pic.twitter.com/8OeMXAcfbA

Vivi para escutar o Abraham Weintraub dizer: "Ou é com Lula ou a gente continua piorando"



A terra plana não apenas capota, ela da pirueta.

