Depois de perder espaço, Paulo Guedes põe dúvida participação em eventual 2º mandato de Bolsonaro

Guedes atacou as estatais e criticou a ideia de reajustes para servidores de estados e municípios. edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (21) que está em dúvida sobre sua participação em um eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Guedes, há pessoas que influenciam Bolsonaro no sentido contrário ao que ele defende. E atacou a existência de empresas estatais, como Correios, Casa da Moeda e Petrobras. De acordo com o ministro da Economia, a preservação dessas empresas como patrimônio do Estado é "trocar dirigismo de esquerda para dirigismo de direita".

As declarações foram dadas após uma sequência de perguntas sobre o tema durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da TV Jovem Pan News.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a primeira vez que o ministro coloca em dúvida publicamente sua continuidade no governo caso Bolsonaro seja reeleito, destaca reportagem da Folha de S.Paulo. Durante a entrevista, Paulo Guedes fez ataques à esquerda e criticou a ideia de reajustes para servidores de estados e municípios.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE