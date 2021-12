Depois do Ministério da Saúde, CGU e Instituto Federal do Paraná sofrem ataque hacker

Apoie o 247

Por Rebeca Borges, Metrópoles - Além do Ministério da Saúde, outros órgãos federais foram alvo de ataque hacker na última sexta-feira (10/12). É o caso da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que tiveram seus sistemas invadidos na semana passada.

A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa dos órgãos. De acordo com a CGU, o ataque ocorreu por volta das 17h40 na última sexta-feira. Não houve perda de dados, segundo a nota divulgada.

Na sexta-feira, em publicação nas redes sociais, o IFPR comunicou que os serviços digitais da instituição estavam indisponíveis após o ataque. “A equipe do IFPR trabalha para recuperar esses serviços mais rápido possível”, informou o centro de ensino.

Leia a íntegra no Metrópoles.

