Deputada bolsonarista ataca filha de Olavo de Carvalho com ofensas preconceituosas e toma invertida

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada Ana Caroline Campagnolo, discípula ferrenha de Olavo de Carvalho, usou suas redes sociais para atacar a filha do falecido guru, Heloísa de Carvalho, com ofensas preconceituosas.

“Escreve pior do que meus alunos da sexta série”, disse a bolsonarista. ao responder uma postagem.

Heloisa resolveu então rebater as ofensas com uma carta aberta:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da carta:

Sim deputada Ana Campagnolo, escrevo bem mal mesmo, nunca neguei isso, fui alfabetizada na adolescência pelo Mobral, sabe o que foi isso? Não sabe, porque a senhora teve família que se preocupou com o seu futuro, eu não, minha mãe a pai (Olavo), nunca se preocuparam com o futuro dos filhos, tanto q tenho 3 irmãos que precisam viver de vigarices como o pai (Olavo), eu tive a sorte da minha tia materna me pôr na escola, mesmo que não fosse escola de boa qualidade, consegui ter um diploma universitário do qual me orgulho muito, pode perguntar para qualquer um que foi meu professor na academia (FAAT - Atibaia) quem eu sou e qual o meu caráter, a senhora não vai encontrar lá nem um sequer que fale que eu não tenho caráter.

E a senhora como professora e religiosa q diz ser, deveria ter compaixão, solidariedade e lutar por todos que como eu não tiveram pais responsáveis para criar e educar seus filhos com caráter e dano-lhes uma vida com perspectiva de futuro honesto, meus irmãos precisam viver de golpes como o pai (Olavo), e isso é muito triste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

nunca se preocuparam com o futuro dos filhos, tanto q tenho 3 irmãos q precisam viver de vigarices como o pai (Olavo), eu tive a sorte da minha tia materna me pôr na escola, mesmo q não fosse escola de boa qualidade, consegui ter um diploma universitário do qual me orgulho muito, — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) February 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE