Deputado bolsonarista Daniel Silveira é considerado marginal por ministros do Supremo

247 - A recorrente desobediência do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) às determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) está aumentando a indignação de magistrados da corte contra ele. Há ministros que se referem ao parlamentar agora apenas como "marginal", informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O processo contra Silveira ainda corre no Supremo, já que o indulto dado a ele por Jair Bolsonaro não interfere na tramitação —mas apenas o livra do cumprimento da pena, que ocorreria quando se esgotassem todos os recursos da defesa dele na Justiça.

Nesta semana, ele teve as contas bloqueadas por instituições financeiras, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, por descumprir as medidas cautelares do STF.

Além do uso da tornozeleira, Moraes proibiu o parlamentar de participar de eventos públicos —ordem que ele tem desprezado solenemente, comparecendo a manifestações e a eventos de seu partido, o PTB.

